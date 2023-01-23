『JVC 密閉型ヘッドホン SOLIDEGE/N_W ハイレゾ対応 グレー HA-SD7-H【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 20時 47分に出品され03月20日 20時 47分に終了予定です。即決価格は8,289円に設定されています。現在864件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

JVC 密閉型ヘッドホン SOLIDEGE/N_W ハイレゾ対応 グレー HA-SD7-H



【商品説明】

・キレのある重低音サウンドを実現する、ハイレゾ対応40mmドライバーユニット

・コンパクトに持ち運べる2Wayの折りたたみ機構を採用

・ハイレゾ音源対応

・ファッションの定番色を基調とした、多様なスタイルに合わせやすいモダンなカラーラインアップ

・快適な装着感と高音質を両立したハイレゾ対応イヤーパッド

・質感の高いメタル素材をアクセントにあしらった、シンプルで一体感のあるフォルム

・鮮やかな中高域を表現する、ハイレゾ対応チタンコート振動板を採用



【サイズ】

高さ : 8.90 cm

横幅 : 19.20 cm

奥行 : 25.50 cm

重量 : 520.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。