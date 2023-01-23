『Kenko 双眼鏡 ultraVIEW 6x30WP ポロプリズム 6倍30口径 防水 020395【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 10時 28分に出品され04月04日 10時 28分に終了予定です。即決価格は8,289円に設定されています。現在691件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Kenko 双眼鏡 ultraVIEW 6x30WP ポロプリズム 6倍30口径 防水 020395
【商品説明】
・100m先の視野 : 145.1m
・ひとみ径 : 5mm
・メーカー型番 : 020395
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・レンズコート : マルチコート
・倍率 : 6倍
・実視界 : 8.3
・対物レンズ有効径 : 30mm
【サイズ】
高さ : 7.80 cm
横幅 : 17.90 cm
奥行 : 18.00 cm
重量 : 710.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8289円
691 入札履歴
終了
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