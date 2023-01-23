『キャスコ ゴルフボール レンジボール100球パック 日本製 ホワイト SM372【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月22日 11時 23分に出品され03月22日 11時 23分に終了予定です。即決価格は8,289円に設定されています。現在196件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

キャスコ ゴルフボール レンジボール100球パック 日本製 ホワイト SM372



【商品説明】

・安心の日本製

・対象シーズン:オールシーズン

・心地の良い打感

・耐久性の良い1ピースボール



【サイズ】

高さ : 16.00 cm

横幅 : 21.60 cm

奥行 : 30.40 cm

重量 : 4.82 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。