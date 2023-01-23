『キャスコ ゴルフボール レンジボール100球パック 日本製 ホワイト SM372【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月22日 11時 23分に出品され03月22日 11時 23分に終了予定です。即決価格は8,289円に設定されています。現在196件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キャスコ ゴルフボール レンジボール100球パック 日本製 ホワイト SM372
【商品説明】
・安心の日本製
・対象シーズン:オールシーズン
・心地の良い打感
・耐久性の良い1ピースボール
【サイズ】
高さ : 16.00 cm
横幅 : 21.60 cm
奥行 : 30.40 cm
重量 : 4.82 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8289円
196 入札履歴
終了
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