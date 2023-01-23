『選べる4カラー アイスウォッチ メンズ 腕時計 BMW Motorsport ビッグ クロノグラフ 防水 48mm Large BM.CH.KLB.B.L.14 腕時計 クリスマスプレゼント【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 14時 43分に出品され05月01日 14時 43分に終了予定です。即決価格は8,288円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【選べる4カラー/お好きなお色をお選び下さい。】



BM.CH.KLB.B.L.14 ブラックブルー

BM.CH.WDB.B.L.14 ホワイトネイビー

BM.CH.BLB.B.L.14 ブルー

BM.CH.BRD.B.L.14 ブルーレッド



BMW Motorsportクロノグラフモデル。

アイスウォッチがプレミアムパートナーシップを組む、「BMW MOTORSPORT」とのコラボレーションラインです。

車に搭載される計器からインスピレーションを得たスピード感のあるデザイン。

ビックケースで男らしいファッションのアイテムとして大活躍します。

プレゼントやギフトにもおすすめです。



状態：新品

ムーブメント：スイス製クオーツ（電池式）



機能：クロノグラフ(24時間計、60分計)、逆回転防止ベゼル、カレンダー（日付）



ケース

材質：ステンレス

幅：48mm

防水性：10気圧防水

クリスタル：ミネラルクリスタル

厚さ：12mm



ストラップ

素材：キャンバス、レザー

腕周り(約)：メンズスタンダード

クラスプ：ピンバックル



付属品：専用BOX・取扱説明書・保証書

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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