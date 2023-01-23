『選べる4カラー アイスウォッチ メンズ 腕時計 BMW Motorsport ビッグ クロノグラフ 防水 48mm Large BM.CH.KLB.B.L.14 腕時計 クリスマスプレゼント【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 14時 43分に出品され05月01日 14時 43分に終了予定です。即決価格は8,288円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【選べる4カラー/お好きなお色をお選び下さい。】
BM.CH.KLB.B.L.14 ブラックブルー
BM.CH.WDB.B.L.14 ホワイトネイビー
BM.CH.BLB.B.L.14 ブルー
BM.CH.BRD.B.L.14 ブルーレッド
BMW Motorsportクロノグラフモデル。
アイスウォッチがプレミアムパートナーシップを組む、「BMW MOTORSPORT」とのコラボレーションラインです。
車に搭載される計器からインスピレーションを得たスピード感のあるデザイン。
ビックケースで男らしいファッションのアイテムとして大活躍します。
プレゼントやギフトにもおすすめです。
状態：新品
ムーブメント：スイス製クオーツ（電池式）
機能：クロノグラフ(24時間計、60分計)、逆回転防止ベゼル、カレンダー（日付）
ケース
材質：ステンレス
幅：48mm
防水性：10気圧防水
クリスタル：ミネラルクリスタル
厚さ：12mm
ストラップ
素材：キャンバス、レザー
腕周り(約)：メンズスタンダード
クラスプ：ピンバックル
付属品：専用BOX・取扱説明書・保証書
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落札価格8288円
480 入札履歴
終了
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