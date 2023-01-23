『《期間限定P10倍》コーチ COACH アップルウォッチ バンド 替えベルト 交換用 メタル メッシュ 38mm 40mm 対応 シルバー 14700071【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 04時 57分に出品され03月24日 04時 57分に終了予定です。即決価格は8,288円に設定されています。現在217件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品情報
ブランド： COACH / コーチ
品番 ： 14700071
サイズ： ベルト全長約20cm、ベルト幅約2cm
重さ ： 約 45 g
仕様 ： 対応サイズ:Apple Watch 38mm/40mm
素材 ： ステンレス
付属品： メーカー純正BOX
カラー： シルバー
※製品画像はお客様の閲覧環境により、実物の色と異なって見える場合があります。
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落札価格8288円
217 入札履歴
終了
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