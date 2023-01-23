『ホロライブ hololive 星街すいせい 彗星 ハロウィン コミケ イベント仮装 アニメ コスプレ衣装 y2856【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 21時 10分に出品され03月20日 21時 10分に終了予定です。即決価格は8,288円に設定されています。現在676件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
アクセスありがとうございます。
この商品は新品です。（ ※付属品をご購入の場合は納期がかかる時がございます、お急ぎの方、事前にお問い合わせください。）
構成:ワンピース、スカート、帽子、後ろリボン、王冠、手袋、ベルト、腰チェーン。
原作衣装を忠実に再現するため、完成するまで一部若干変更する場合がございます、ご理解を頂ける方はご注文をお願いいたします。
※星飾りは時期により、多少デザインは変更になりますので、ご了承のうえご購入をお願いします。
材質：ポリエステル、レースで製作しました。
※衣装はオーバーロック処理されてます。 （※生地をレーザー照射で焼き切っているのでカット部分は若干茶色く焦げ跡がつく可能性があります。返品、交換は受け付けておりませんので、予めご理解頂きますようお願いいたします。）
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落札価格8288円
676 入札履歴
終了
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