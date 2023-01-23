『ミキハウス ホットビスケッツ (MIKIHOUSE HOT BISCUITS) プレオール 72-1201-612 50-60cm ブルー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 16時 09分に出品され03月11日 16時 09分に終了予定です。即決価格は8,288円に設定されています。現在775件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ベビー用ロンパース、カバーオール

【商品名】

ミキハウス ホットビスケッツ (MIKIHOUSE HOT BISCUITS) プレオール 72-1201-612 50-60cm ブルー



【商品説明】

・MADE IN JAPAN

・綿１００％ （リブ部分）綿７３％、ポリエステル２７％

・４０/２天竺



【サイズ】

高さ : 2.10 cm

横幅 : 18.90 cm

奥行 : 26.70 cm

重量 : 90.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。