『越乃寒梅 白ラベル 720ml と 越乃寒梅 無垢 純米大吟醸 720mlと越乃寒梅 金無垢 純米大吟醸 720ml 日本酒 3本 飲み比べセット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 21時 32分に出品され03月10日 21時 32分に終了予定です。即決価格は8,288円に設定されています。現在755件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 越乃寒梅 白ラベル 720ml : 普通酒と言えども、吟醸造りの技術を基本に長期低温発酵で丁寧に仕込まれています。晩酌のお酒として、料理に寄り添い飽きずに楽しめ、 次の日に残らないお酒を目指して造られています。

越乃寒梅 無垢 純米大吟醸 720ml : 米本来の旨みをしっかりと出している純米大吟醸酒。酸味を抑えた幅と厚みのある味わいでとろりとした滑らかさと香りが特徴です。

越乃寒梅 金無垢 純米大吟醸 720ml : 精米歩合35％に磨いた山田錦を使った、ほのかな吟醸香と深く繊細な飲み口が特徴の純米大吟醸酒です。熟成が進むほど味がのる「山田錦らしさ」を追求した酒です。こんな用途で

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日常の贈り物

快気内祝い 御挨拶 志 進物 還暦（かんれき）

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進学内祝い お祝い 内祝い お誕生日 長寿のお祝い お返し

弔事

お供え物 仏事 法事

法人

開店祝い 周年記念 転勤 定年退職 粗品 粗酒 新年会 忘年会 記念品 景品

特徴

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