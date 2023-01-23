『越乃寒梅 白ラベル 720ml と 越乃寒梅 無垢 純米大吟醸 720mlと越乃寒梅 金無垢 純米大吟醸 720ml 日本酒 3本 飲み比べセット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 21時 32分に出品され03月10日 21時 32分に終了予定です。即決価格は8,288円に設定されています。現在755件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
越乃寒梅 白ラベル 720ml : 普通酒と言えども、吟醸造りの技術を基本に長期低温発酵で丁寧に仕込まれています。晩酌のお酒として、料理に寄り添い飽きずに楽しめ、 次の日に残らないお酒を目指して造られています。
越乃寒梅 無垢 純米大吟醸 720ml : 米本来の旨みをしっかりと出している純米大吟醸酒。酸味を抑えた幅と厚みのある味わいでとろりとした滑らかさと香りが特徴です。
越乃寒梅 金無垢 純米大吟醸 720ml : 精米歩合35％に磨いた山田錦を使った、ほのかな吟醸香と深く繊細な飲み口が特徴の純米大吟醸酒です。熟成が進むほど味がのる「山田錦らしさ」を追求した酒です。こんな用途で
ギフト
お土産 プレゼント
季節の挨拶
お正月 お年賀 母の日 父の日 お中元 敬老の日 クリスマス お歳暮 御歳暮 お花見
日常の贈り物
快気内祝い 御挨拶 志 進物 還暦（かんれき）
祝事
進学内祝い お祝い 内祝い お誕生日 長寿のお祝い お返し
弔事
お供え物 仏事 法事
法人
開店祝い 周年記念 転勤 定年退職 粗品 粗酒 新年会 忘年会 記念品 景品
特徴
高級 おし
お歳暮 2023 ギフト 感謝木箱付き 獺祭 ( だっさい ) 純米大吟醸 磨き二割三分 1.8L / 山口県 旭酒造株式会社 日本酒
¥ 8288
獺祭 純米大吟醸 磨き二割三分 感謝木箱入 1800ml
¥ 8288
お歳暮 2023 ギフト 感謝木箱付き 獺祭 ( だっさい ) 純米大吟醸 磨き二割三分 1.8L / 山口県 旭酒造株式会社 日本酒
¥ 8288
獺祭 だっさい 純米大吟醸 磨き二割三分 木箱入 1800ml
¥ 8288
獺祭 純米大吟醸 磨き二割三分(木箱入り) 1800ml
¥ 8288
獺祭 お中元 2023 ギフト 日本酒 純米大吟醸 磨き二割三分 「感謝」 木箱入り 1800ml 山口県 旭酒造 正規販売店
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獺祭 お中元 2023 ギフト 日本酒 純米大吟醸 磨き二割三分 木箱入り 1800ml 山口県 旭酒造 正規販売店
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獺祭・純米大吟醸 磨き二割三分 1.8L [2023お中元]
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【宝酒造を買って景品が当たる！※要応募：1/31まで】宝酒造 松竹梅 白壁蔵 澪ＤＲＹ 300ml × 2ケース / 24本 日本酒
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諏訪酒造 諏訪泉 純米（生） 300ml×24本 .s お届けまで6日ほどかかります
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日本製 システムスクエア 30枚セット ブラウン
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義侠 純米吟醸 30% 原酒 1800ml 日本酒 山忠本家酒造 愛知県
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亀泉 純米吟醸「山田錦・八反錦」 720ml x 6本 ケース販売 送料無料 本州のみ 亀泉酒造 高知県 OKN
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リス 収納ボックス トランクカーゴ 50L グリーン 日本製 TC-50 2個セット
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松竹梅 天 日本酒 2L 2ケース（12本） 宝酒造株式会社
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越乃大地 吟醸酒 1.8L と越乃寒梅 無垢 純米大吟醸 1.8L 日本酒 飲み比べセット 2本セット
¥ 8280
龍力 大吟醸 米のささやきYK-35 720ml × 2本 [本田商店] お歳暮 2023
¥ 8280
広島県 賀茂鶴酒造 賀茂鶴 上等酒1.8L×1ケース（全6本） 送料無料
¥ 8278
落札価格8288円
755 入札履歴
終了
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