『サーフエイト(SURF8)1.5mm ネオフード FLEX S 82F3F8【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 15時 38分に出品され04月08日 15時 38分に終了予定です。即決価格は8,288円に設定されています。現在40件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

サーフエイト(SURF8)1.5mm ネオフード FLEX S 82F3F8



【商品説明】

・サーフィン用ウェットスーツヘッドウェア



【サイズ】

高さ : 11.00 cm

横幅 : 22.20 cm

奥行 : 29.70 cm

重量 : 250.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。