マムート リュックサック 15L メンズ レディース ネオンスピード15 2510-03180 MAMMUT 日帰り登山 バックパック バッグ【お歳暮】

商品情報

容量：15L

重量：410g

特長：正確なBaseFitフィットにより、安全で安定した位置にスムーズに移動します

VENTech(TM)：通気性の良い速乾性素材

ジッパー付きメインコンパートメント

ジッパー付きの小さな外ポケット

ジッパー付き外ポケットにコンパクトに収納

2つの雪山工具、トレッキングポールアタッチメント

フラップのロープアタッチメント

フロント部分の容量拡張ジッパー

ショルダーストラップにあるギアループ2つ

ショルダーストラップにある小さなジッパー付きポケット、地図などの収納に便利

別々に使用できる、ハイドレーションシステム用コンパートメント

収納可能なヒップベルト

ハイドレーションシステム対応

背面システム：CONTACTBasefit(TM)





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