『単品9個セット シャイ3+3 ディスポ3P ドルコ 代引不可【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 18時 08分に出品され03月15日 18時 08分に終了予定です。即決価格は8,288円に設定されています。現在286件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
このページは4562351980609単品が9個セットの商品ページです
【商品特徴】
の６枚刃で高品質な女性用の使い捨てカミソリ（ボディ用）３本入り。２段の３枚刃となっていて、曲がる密着ヘッドは、中心で曲がる構造なので、お肌にやさしくフィットする為、しっかり剃れる。上下の保湿スムーザーから保湿成分が溶け出し、剃りながらうるおいケア。※保湿成分：ビタミンＥ、アロエベラ、ラベンダーエキス
【製造者】
株式会社ドルコ
【生産国】
ベトナム
【単品内容量】
1個
※メーカーの都合によりパッケージ、内容等が変更される場合がございます。
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落札価格8288円
286 入札履歴
終了
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