単品9個セット シャイ3+3 ディスポ3P ドルコ 代引不可【年末の贈り物】

商品情報

このページは4562351980609単品が9個セットの商品ページです



【商品特徴】



の６枚刃で高品質な女性用の使い捨てカミソリ（ボディ用）３本入り。２段の３枚刃となっていて、曲がる密着ヘッドは、中心で曲がる構造なので、お肌にやさしくフィットする為、しっかり剃れる。上下の保湿スムーザーから保湿成分が溶け出し、剃りながらうるおいケア。※保湿成分：ビタミンＥ、アロエベラ、ラベンダーエキス



【製造者】



株式会社ドルコ



【生産国】



ベトナム



【単品内容量】



1個



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