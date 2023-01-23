『盛光 本職板金鋏 SLD柳刃 210ｍｍ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月10日 00時 59分に出品され04月10日 00時 59分に終了予定です。即決価格は8,288円に設定されています。現在906件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

盛光 本職板金鋏 SLD柳刃 210ｍｍ



【商品説明】

・主対応素材:ステンレス・GL鋼板

・全長(mm):232

・刃長(mm):55

・切断能力(mm)ステンレス板:0.5

・切断能力(mm)鉄板:0.6

・切断能力(mm)銅板:0.8

・重量330(g):



【サイズ】

高さ : 4.80 cm

横幅 : 8.40 cm

奥行 : 26.50 cm

重量 : 390.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。