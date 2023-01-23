『盛光 本職板金鋏 SLD柳刃 210ｍｍ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月10日 00時 59分に出品され04月10日 00時 59分に終了予定です。即決価格は8,288円に設定されています。現在906件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
盛光 本職板金鋏 SLD柳刃 210ｍｍ
【商品説明】
・主対応素材:ステンレス・GL鋼板
・全長(mm):232
・刃長(mm):55
・切断能力(mm)ステンレス板:0.5
・切断能力(mm)鉄板:0.6
・切断能力(mm)銅板:0.8
・重量330(g):
【サイズ】
高さ : 4.80 cm
横幅 : 8.40 cm
奥行 : 26.50 cm
重量 : 390.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8288円
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終了
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