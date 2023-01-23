『プリペット 樹高1.2m前後 15cmポット （10本セット）（送料無料） 苗 植木 苗木 庭【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 02時 49分に出品され03月15日 02時 49分に終了予定です。即決価格は8,288円に設定されています。現在674件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
プリペット 樹高1.2m前後 15cmポット （10本セット）（送料無料） 苗 植木 苗木 庭 ぷりぺっと プリペット生垣 【花と緑】 ※送料無料セット品がお得です。
トキワマンサク（青葉白花） 樹高1.2m前後 18cmポット （5本セット）（送料無料） 苗 植木 苗木 庭
¥ 8288
トキワマンサク（赤葉赤花） 樹高1.2m前後 18cmポット （5本セット）（送料無料） 苗 植木 苗木 庭
¥ 8288
サカキ（ホンサカキ） 本榊 樹高1.2m前後 15〜18cmポット （5本セット）（送料無料） 苗 植木 苗木 庭 さかき
¥ 8288
クロガネモチ 樹高0.7m前後 15cmポット （10本セット）（送料無料） 苗 植木 苗木 庭
¥ 8288
クスノキ 樹高1.0m前後 15cmポット （10本セット）（送料無料） 苗 植木 苗木 庭
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イヌツゲ 樹高1.0m前後 15cmポット （10本セット）（送料無料） 苗 植木 苗木 庭
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スダジイ 樹高1.0m前後 15cmポット （10本セット）（送料無料） 苗 植木 苗木 庭
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レッドロビン 樹高1.0m前後 15cmポット （10本セット）（送料無料） 苗 植木 苗木 庭
¥ 8288
トキワマンサク（青葉赤花） 樹高0.8m前後 15cmポット （8本セット）（送料無料） 苗 植木 苗木 庭
¥ 8274
マホニア コンフューサ 樹高0.2m前後 9cmポット （40本セット）（送料無料） 苗 植木 苗木 庭
¥ 8274
アベリア フランシスメイソン 樹高0.2m前後 15cmポット （20本セット）（送料無料） 苗 植木 苗木 庭
¥ 8274
ボックスウッド 樹高0.4m前後 15cmポット （20本セット）（送料無料） 苗 植木 苗木 庭
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イヌツゲ 樹高0.5m前後 15cmポット （20本セット）（送料無料） 苗 植木 苗木 庭
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クルメツツジ(赤） 樹高0.3m前後 13.5cmポット （20本セット）（送料無料） 苗 植木 苗木 庭
¥ 8274
ゲッケイジュ 樹高0.3m前後 10.5cmポット （40本セット）（送料無料） 苗 植木 苗木 庭
¥ 8274
ヒペリカム ヒデコート 樹高0.4m前後 15cmポット （20本セット）（送料無料） 苗 植木 苗木 庭
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クルメツツジ（ピンク） 樹高0.25m前後 13.5cmポット （20本セット）（送料無料） 老いの目覚め 苗 植木 苗木 庭
¥ 8274
シラカシ 樹高0.8m前後 10.5cmポット （20本セット）（送料無料） 苗 植木 苗木 庭
¥ 8274
落札価格8288円
674 入札履歴
終了
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