『プリペット 樹高1.2m前後 15cmポット （10本セット）（送料無料） 苗 植木 苗木 庭【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 02時 49分に出品され03月15日 02時 49分に終了予定です。即決価格は8,288円に設定されています。現在674件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 プリペット 樹高1.2m前後 15cmポット （10本セット）（送料無料） 苗 植木 苗木 庭 ぷりぺっと プリペット生垣 【花と緑】 ※送料無料セット品がお得です。