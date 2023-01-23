『ニュートロ シュプレモ 超小型犬~小型犬用 体重管理用 6kg Nutro Supremo ドッグフード 犬用 犬 いぬ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 22時 18分に出品され03月21日 22時 18分に終了予定です。即決価格は8,288円に設定されています。現在89件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・原材料(アレルギー表記含む)
チキン（肉）、チキンミール、大麦*2、玄米*3、オーツ麦*2、ラムミール*4、モロコシ*5、粗挽き米、タンパク加水分解物、サーモンミール*6、ビートパルプ、鶏脂*1*7、亜麻仁*5*8、チアシード*2*5*8、ココナッツ*9、乾燥卵、トマト*5、ケール*5、パンプキン*5、ホウレン草*5*10、ブルーベリー*5、リンゴ*5、ニンジン*5、ビタミン類（A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸）、ミネラル類（カリウム、クロライド、セレン、マンガン、ヨウ素、亜鉛、鉄、銅）、アミノ酸類（メチオニン）*1 ミックストコフェロールで保存 *2 食物繊維含、*3 ビタミン、ミネラル含、*4 カルニチン、ビタミンB群含、*5 抗酸化成分含、*6 DHA、EPA含、*7 ω-6脂肪酸含、*8 α-リノレン酸含、*9 中鎖脂肪酸、カリウム含、*10 鉄分含
・賞味期限
仕入れ元の規定により半年以上期限の残った商品のみ出荷致します
・生産国/加工国
アメリカ
・保存方法
別途パッケージに記載
・内容量
6kg
・メーカー名
マースジャパンリミテッド
6個セット ニュートロ ナチュラルチョイス フィッシュ&ポテト 全犬種用 成犬用 1kg x6 Nutro ドッグフード 犬用 犬 いぬ
¥ 8274
6個セット ニュートロ ナチュラルチョイス 減量 超小型~小型犬 成犬 チキン&玄米 1kg x6 Nutro ドッグフード 犬用 犬 いぬ
¥ 8274
6個セット ニュートロ ナチュラルチョイス 減量用 全犬種用 成犬用 ラム&玄米 1kg x6 Nutro ドッグフード 犬用 犬 いぬ
¥ 8274
6個セット ニュートロ ナチュラルチョイス 避妊・去勢 超小型~小型犬 エイジング チキン 1kg x6 Nutro ドッグフード 犬用 犬 いぬ
¥ 8274
6個セット ニュートロ ナチュラルチョイス 避妊・去勢 超小型~小型犬 成犬 チキン 1kg x6 Nutro ドッグフード 犬用 犬 いぬ
¥ 8274
ソルトールワン 犬用 10g×60包
¥ 8273
Premium乳酸菌H&JIN グリーンEX 動物用 30包
¥ 8271
【6個セット】 プロマネージ 成犬用 高たんぱくレシピ チキン 中粒１．４ｋｇ
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【6個セット】 プロマネージ 成犬用 高たんぱくレシピ チキン 小粒１．４ｋｇ
¥ 8269
プロマネージ 室内犬用 成犬用 小粒 1.7kg おまとめセット【6個】
¥ 8269
プロマネージ 体重管理用 成犬用 小粒 1.7kg おまとめセット【6個】
¥ 8269
ハートアクト 犬猫用 10粒×10シート
¥ 8268
帝塚山ハウンドカム犬 腎臓サポート サプリメント 腎パワー元気犬用 (200g)
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ツヤット（３箱セット） ペット用
¥ 8267
バリアサプリ ドッグ パピー・ジュニア 500g
¥ 8265
日本全薬工業 ゼンラーゼＵドッグ 500粒
¥ 8261
お届け先関東限定/3個セット「サイペット アミノウォーカー for Pet」ビ直【0486】
¥ 8260
犬・猫用 サプリ(出けっせき(結石)取ります 120g)無添加
¥ 8260
落札価格8288円
89 入札履歴
終了
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