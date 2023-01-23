『ニュートロ シュプレモ 超小型犬~小型犬用 体重管理用 6kg Nutro Supremo ドッグフード 犬用 犬 いぬ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 22時 18分に出品され03月21日 22時 18分に終了予定です。即決価格は8,288円に設定されています。現在89件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ・原材料(アレルギー表記含む)

チキン（肉）、チキンミール、大麦*2、玄米*3、オーツ麦*2、ラムミール*4、モロコシ*5、粗挽き米、タンパク加水分解物、サーモンミール*6、ビートパルプ、鶏脂*1*7、亜麻仁*5*8、チアシード*2*5*8、ココナッツ*9、乾燥卵、トマト*5、ケール*5、パンプキン*5、ホウレン草*5*10、ブルーベリー*5、リンゴ*5、ニンジン*5、ビタミン類（A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸）、ミネラル類（カリウム、クロライド、セレン、マンガン、ヨウ素、亜鉛、鉄、銅）、アミノ酸類（メチオニン）*1 ミックストコフェロールで保存 *2 食物繊維含、*3 ビタミン、ミネラル含、*4 カルニチン、ビタミンB群含、*5 抗酸化成分含、*6 DHA、EPA含、*7 ω-6脂肪酸含、*8 α-リノレン酸含、*9 中鎖脂肪酸、カリウム含、*10 鉄分含



・賞味期限

仕入れ元の規定により半年以上期限の残った商品のみ出荷致します



・生産国/加工国

アメリカ



・保存方法

別途パッケージに記載



・内容量

6kg



・メーカー名

マースジャパンリミテッド