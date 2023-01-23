『Elevated Dog Bowls Bamboo Raised Dog Bowl for Small Dogs & Cats wit 並行輸入【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 22時 18分に出品され04月22日 22時 18分に終了予定です。即決価格は8,288円に設定されています。現在160件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・Bamboo Small: 4 Tall-20 oz Bowl
・・Size:Small: 4 Tall-20 oz Bowl
・A Big Mess or Noisy Weights 3 lbs and equipped with upgraded screws our elevated dog bowl stand prevent naughty dogs from knocking bowls around and provides protection for your floors. The silicone mute gasket included which eliminated the impact sound when pets are eating.
・Improve Health Status JoyoPaw bamboo dog food stand provide ease of access to food and water which help to reduce bloating and neck strain in dogs. E
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落札価格8288円
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終了
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