『PHOEPET No Pull Dog Harness Medium Reflective Front Clip Puppy Vest with Handle Adjustable 2 Metal Leash Attachment Hooks(M Black) 並行輸入品【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 18時 23分に出品され03月06日 18時 23分に終了予定です。即決価格は8,288円に設定されています。現在418件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名PHOEPET No Pull Dog Harness Medium Reflective Front Clip Puppy Vest with Handle，Adjustable 2 Metal Leash Attachment Hooks(M， Black)ブランド：PHOEPET商品サイズ：Medium高さ：3.8 cm横幅：16.5 cm奥行：22.9 cm 商品番号：D1008色：Black素材：Durable Oxford Surface
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落札価格8288円
418 入札履歴
終了
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