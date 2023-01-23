『魚用自動給餌器 自動給餌装置 屋外 定期給餌 回転式 10L 大容量 池 餌やり 自動魚フィーダー 給餌タイマー 魚給餌ディスペンサータイマ【お歳暮】』はヤフオクでから04月19日 12時 14分に出品され04月19日 12時 14分に終了予定です。即決価格は8,288円に設定されています。現在683件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
魚用自動給餌器 自動給餌装置 屋外 定期給餌 回転式 10L 大容量 池 餌やり 自動魚フィーダー 給餌タイマー 魚給餌ディスペンサータイマ
【商品説明】
・10Lの大容量を楽しめます。
・12度の回転で投げたり餌をやると、餌の範囲が広がります。
・タイマーを装備して、あなたは昼夜を問わずいつでも給餌するようにそれをプログラムすることができます。
・マルチギア調整制御によるインテリジェントな自動。
・屋外の魚の餌付けや池の餌付けに最適。
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8288円
683 入札履歴
終了
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