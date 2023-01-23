『ガラス花瓶エレな装飾現代水耕花花瓶家の装飾のため.結婚式.新築祝い【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 10時 28分に出品され03月29日 10時 28分に終了予定です。即決価格は8,288円に設定されています。現在460件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
説明:
ガラスの花瓶.エレガント.モダン.シック.
自宅.オフィス.ホテルなどに装飾的なタッチを加えるのに最適です.
キッチンカウンター.ダイニングテーブルのセンターピースディスプレイ用の素晴らしい写真小道具.
結婚記念日.ハウスウォーミング.誕生日などに最適な手作りギフト.
デスクトップ.ワインキャビネット.TVキャビネット.本棚.コーヒーテーブルなどの完璧な装飾.
仕様:
材質:ガラス
色:透明
サイズ:
背の高い:20x33.5cm /7.87x13.19インチ
ショート:19x18cm /7.48x7.09インチ
パッケージに含まれるもの:
1ピース花瓶
注意:
1.光と画面の違いにより.商品の色が写真と若干異なる場合があります.
2.手動測定のため.1〜3mmの差を許容してください....
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落札価格8288円
460 入札履歴
終了
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