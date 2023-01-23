『山善 紙パック式 掃除機 クリーナー ZKC-300(W) ホワイト【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 05時 56分に出品され03月06日 05時 56分に終了予定です。即決価格は8,288円に設定されています。現在692件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
山善 紙パック式 掃除機 クリーナー ZKC-300(W) ホワイト
【商品説明】
・コード長さ:5m
・吸込仕事率:300W
・本体サイズ:幅24.2×奥行29.5×高さ23.4cm
・本体重量(kg):4.3
・消費電力:1000W
・運転音:69dB
・集じん容積:1.4L
・電源:AC100V (50Hz/60Hz)
【サイズ】
高さ : 25.40 cm
横幅 : 33.00 cm
奥行 : 46.80 cm
重量 : 4.66 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Refeelin リフィーリン スティック ハンディクリーナー2台セット GF-VC101F×2 室内装飾品 照明 代引不可
¥ 8288
パナソニック 業務用掃除機 交換紙パック AMC93K-CA0 00038898 まとめ買い3個セット
¥ 8278
正規品交換パーツキット ルンバ s9+ 用 アイロボット 4655995
¥ 8276
送料無料 【BLIST】 マルチ ウォーター モップ 吸引 乾拭き 霧吹き 水拭き 多機能ヘッド Makuakeで大 マクアケ (ダイソン社製V7
¥ 8273
日立 ホース（ロングホース 10M） 【品番：CV-PS10-045】●
¥ 8270
ソフトローラークリーナーヘッドカーボンファイバー搭載モーターヘッドと調整伸縮型パイプ 適応ダイソンV7 V8 V10 V11 SV10 SV
¥ 8270
300x600x 5mm キャストナイロン板(CN-NB)
¥ 8268
シー・シー・ピー コードレス回転モップクリーナー掃除機CCP Neo+ ZJ-MA21-WH
¥ 8265
アイリスオーヤマ 掃除機 コードレス ハンディ サイクロン スティッククリーナー パワーヘッド 軽量 ハイパワー吸引 集塵カップ0.35L 2WAY
¥ 8263
布団クリーナー ハイパワー 吸引力 布団 ふとん 布団掃除機 アイリスオーヤマ ふとんクリーナー ハンディ サイクロン ダニ 花粉 掃除 IC-FAC4
¥ 8260
アイリスオーヤマ スティッククリーナーi10 別売バッテリー ブラック CBL2821
¥ 8246
iwoly コードレス掃除機 C150 サイクロン 18000Pa 着?式バッテリー モーターヘッド搭載 3段吸引力 軽量 充電式 長時間稼
¥ 8241
バルミューダ ザ・クリーナー ノズルセット BALMUDA The Cleaner C-T100
¥ 8239
バルミューダ ザ・クリーナー ノズルセット BALMUDA The Cleaner C-T100
¥ 8237
ラバーメイド(Rubbermaid)Lobby Pro ダストパン フタ付き
¥ 8236
パナソニック コードレススチームWヘッドアイロン ダークブルー NI-WL506-A
¥ 8661
パナソニック コードレススチームWヘッドアイロン ダークブルー NI-WL506-A
¥ 8661
パナソニック コードレススチームWヘッドアイロン ダークブルー NI-WL506-A
¥ 8661
落札価格8288円
692 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！