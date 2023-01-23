『山善 紙パック式 掃除機 クリーナー ZKC-300(W) ホワイト【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 05時 56分に出品され03月06日 05時 56分に終了予定です。即決価格は8,288円に設定されています。現在692件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

山善 紙パック式 掃除機 クリーナー ZKC-300(W) ホワイト



【商品説明】

・コード長さ:5m

・吸込仕事率:300W

・本体サイズ:幅24.2×奥行29.5×高さ23.4cm

・本体重量(kg):4.3

・消費電力:1000W

・運転音:69dB

・集じん容積:1.4L

・電源:AC100V (50Hz/60Hz)



【サイズ】

高さ : 25.40 cm

横幅 : 33.00 cm

奥行 : 46.80 cm

重量 : 4.66 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。