『半袖パーカー メンズ パーカー おしゃれ 夏用 夏パーカー フード付き スポーツ 大きいサイズ 肩落ち 薄手【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 02時 37分に出品され03月24日 02時 37分に終了予定です。即決価格は8,288円に設定されています。現在978件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
半袖パーカー メンズ パーカー おしゃれ 夏用 夏パーカー フード付き スポーツ 大きいサイズ 肩落ち 薄手
S バスト52 肩幅43 袖丈21 着丈64
M バスト54 肩幅44.5 袖丈22 着丈66
L バスト56 肩幅46 袖丈23 着丈68
XL バスト58 肩幅47.5 袖丈24 着丈70
2XL バスト60 肩幅49 袖丈25 着丈72
3XL バスト62 肩幅50.5 袖丈26 着丈74
中国製
。
※お使いの画面と実際のお色に若干の差がある場合がございます。
※機械による生産過程におきまして、どうしても生地を織る際の糸の継ぎ目や多少のほつれ、または色ムラなどが生じている場合がございます。
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落札価格8288円
978 入札履歴
終了
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