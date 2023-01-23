半袖パーカー メンズ パーカー おしゃれ 夏用 夏パーカー フード付き スポーツ 大きいサイズ 肩落ち 薄手【2025の人気アイテム】

商品情報

半袖パーカー メンズ パーカー おしゃれ 夏用 夏パーカー フード付き スポーツ 大きいサイズ 肩落ち 薄手



S バスト52 肩幅43 袖丈21 着丈64

M バスト54 肩幅44.5 袖丈22 着丈66

L バスト56 肩幅46 袖丈23 着丈68

XL バスト58 肩幅47.5 袖丈24 着丈70

2XL バスト60 肩幅49 袖丈25 着丈72

3XL バスト62 肩幅50.5 袖丈26 着丈74



中国製

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※お使いの画面と実際のお色に若干の差がある場合がございます。

※機械による生産過程におきまして、どうしても生地を織る際の糸の継ぎ目や多少のほつれ、または色ムラなどが生じている場合がございます。