『イマイバッグ QUAY キー ナイロンｘ牛革リュック 本革 シニア レディースリュック 軽量 牛革 撥水 ナイロン レザー 合皮 シンプル【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 21時 49分に出品され03月27日 21時 49分に終了予定です。即決価格は8,288円に設定されています。現在469件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 リュックサック、デイパック

【商品名】

イマイバッグ QUAY キー ナイロンｘ牛革リュック 本革 シニア レディースリュック 軽量 牛革 撥水 ナイロン レザー 合皮 シンプル



【商品説明】

・B5ノートが入るデイリー使いにちょうどいいサイズ。 ダブル引手なので左利きの方にも便利です。 背面のポケットはさっと取り出したい物の収納に。大切な方へのギフトにもオススメです。以下のシーンでのお祝いによく選ばれています！ 誕生日、敬老の日、母の日、バレンタインデー、ホワイトデー、クリスマス、結婚記念日・・・ 奥さんへのプレゼントや母の日のプレゼントによく選ばれています。

・こんな場面で大活躍します！ 近所へお出かけ、子供の送迎、幼稚園のお迎え、買い物、ワンマイルバッグとして、海外旅行、サブバック、パーティ、通勤、通学、マザーズバック、普段使い

・ファ



【サイズ】

高さ : 10.60 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 32.40 cm

重量 : 580.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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