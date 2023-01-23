『骨伝導クリアーボイス 音声拡聴器(R)用骨伝導ヘッドホン KM-15N【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 17時 48分に出品され04月07日 17時 48分に終了予定です。即決価格は8,288円に設定されています。現在637件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 イヤホン本体

【商品名】

骨伝導クリアーボイス 音声拡聴器(R)用骨伝導ヘッドホン KM-15N



【商品説明】

・内容量:1個

・商品サイズ (幅×奥行×高さ) :420×190×360mm



【サイズ】

高さ : 19.00 cm

横幅 : 36.00 cm

奥行 : 42.00 cm

重量 : 0.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。