『K-4-35 カワサキ Z1-R D1（78） サイズ：530コンバート リアスプロケット ISA(アイ・エス・エー)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 10時 14分に出品され03月31日 10時 14分に終了予定です。即決価格は8,288円に設定されています。現在921件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 K-4

カテゴリ 車、バイク、自転車

バイク

クラッチ、駆動系 タグ K-4-35

カワサキ

Z1-R

D1（78）

サイズ：530コンバート

リアスプロケット

ISA(アイ・エス・エー)