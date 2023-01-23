『トムズ スリッポン EZRA レディース Smoke Grey REPREVE Two Tone Felt (00) 25.5 cm【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月11日 04時 55分に出品され04月11日 04時 55分に終了予定です。即決価格は8,288円に設定されています。現在821件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

トムズ スリッポン EZRA レディース Smoke Grey REPREVE Two Tone Felt (00) 25.5 cm



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 11.30 cm

横幅 : 23.30 cm

奥行 : 32.20 cm

重量 : 770.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

下着、靴下、部屋着 タグ トムズ

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25.5

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