『ウイング/ワコール パジャマセット 綿100%二重ガーゼ ギフト巾着袋付き 長袖・長ズボン 襟つきシャツタイプ EP3001 レディース P【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月03日 07時 54分に出品され04月03日 07時 54分に終了予定です。即決価格は8,288円に設定されています。現在847件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ウイング/ワコール パジャマセット 綿100%二重ガーゼ ギフト巾着袋付き 長袖・長ズボン 襟つきシャツタイプ EP3001 レディース P



【商品説明】

・メイン素材: 100% 綿

・素材と設計で、肌あたりやさしさにこだわった『肌感パジャマ』

・素材構成: 100% 綿



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 26.00 cm

奥行 : 35.40 cm

重量 : 460.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

下着、靴下、部屋着 タグ ウイング/ワコール

パジャマセット

綿100%二重ガーゼ

ギフト巾着袋付き

長袖・長ズボン

襟つきシャツタイプ

EP3001

レディース

P