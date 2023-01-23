『ゲッターロボ アーク 1（特装限定版） [Blu-ray]【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月07日 06時 42分に出品され03月07日 06時 42分に終了予定です。即決価格は8,288円に設定されています。現在565件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
種別:Blu-ray アニメテレビアニメ 発売日:2021/10/27 販売元:バンダイナムコフィルムワークス 登録日:2021/07/05 内田雄馬 川越淳 ゲッターロボ アニメゲッターロボシリーズ TVアニメゲッターロボアーク 2021年日本のテレビアニメ 6202202020266 特典:キャラクターデザイン本橋秀之×CGデザイン後藤優一描き下ろし収納BOX／永井豪描き下ろしデジジャケット／ブックレット／サウンドトラックCD1 解説:19年前―。世界は、“蟲”のような謎の敵の襲撃を受ける。主要都市は壊滅状態に陥り、各国は戦力をシベリアに集結させ敵との決戦に挑んだ。流竜馬たちの乗るゲッターロボも、その中にあった―。日本、現在。浅間山麓にある早乙女研究所の指令室で、戦況を見つめていた神隼人のもとに報告が入る。墜落したゲッターD2が動き出したのだ。隼人は待機していたパイロット、カムイ・ショウに命じる。「ゲッターアーク、出撃!」
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落札価格8288円
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