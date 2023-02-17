『獺祭・純米大吟醸 磨き二割三分 1.8L [2023お中元]【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 14時 17分に出品され03月09日 14時 17分に終了予定です。即決価格は8,288円に設定されています。現在475件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【品番：034】
獺祭の象徴「磨き二割三分」。華やかな香り、口当たりの良い甘みと心地良く続く余韻が魅力です。
内容・容量 : 純米大吟醸1.8l×1
サイズ : 427×123×120mm
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落札価格8288円
475 入札履歴
終了
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