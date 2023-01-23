『西川 (Nishikawa) 掛け布団カバー シングル 抗菌防臭 着脱簡単 日本製 綿100% 無地 ボーテ ネイビー PTN8555055【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 19時 37分に出品され04月15日 19時 37分に終了予定です。即決価格は8,287円に設定されています。現在826件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

西川 (Nishikawa) 掛け布団カバー シングル 抗菌防臭 着脱簡単 日本製 綿100% 無地 ボーテ ネイビー PTN8555055



【商品説明】

・サイズ:150X210cm

・生産国:日本

・組成:綿100%



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 27.20 cm

奥行 : 33.80 cm

重量 : 900.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。