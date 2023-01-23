『GSPOWER LANケーブル cat7 黒 50m【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 02時 51分に出品され03月22日 02時 51分に終了予定です。即決価格は8,287円に設定されています。現在738件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

GSPOWER LANケーブル cat7 黒 50m



【商品説明】

・50m 黒

・RoHS規格に対応

・伝送帯域：600MHz

・出荷時に全検査しておりますので疎通が取れない場合以外はクレームの対象外となります。

・通信速度：10Gbps



【サイズ】

高さ : 12.90 cm

横幅 : 23.70 cm

奥行 : 23.90 cm

重量 : 1.81 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。