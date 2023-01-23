『ビアンキ スクエアリュック BLMM-04 グレー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 16時 10分に出品され04月12日 16時 10分に終了予定です。即決価格は8,286円に設定されています。現在323件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ビアンキ スクエアリュック BLMM-04 グレー
【商品説明】
・ストラップの種類: ストラップなし
・タテ48cmxヨコ30cmxマチ12cm
・ポケットの数:6(外側4/内側2)
・メイン素材: リサイクルポリ繊維
・留め具の種類: ファスナー
・耐水性能なし
・表地: ポリエステル 900D×PU
【サイズ】
高さ : 9.00 cm
横幅 : 43.20 cm
奥行 : 54.29 cm
重量 : 620.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8286円
323 入札履歴
終了
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