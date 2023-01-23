『ビアンキ スクエアリュック BLMM-04 グレー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 16時 10分に出品され04月12日 16時 10分に終了予定です。即決価格は8,286円に設定されています。現在323件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ビアンキ スクエアリュック BLMM-04 グレー



【商品説明】

・ストラップの種類: ストラップなし

・タテ48cmxヨコ30cmxマチ12cm

・ポケットの数:6(外側4/内側2)

・メイン素材: リサイクルポリ繊維

・留め具の種類: ファスナー

・耐水性能なし

・表地: ポリエステル 900D×PU



【サイズ】

高さ : 9.00 cm

横幅 : 43.20 cm

奥行 : 54.29 cm

重量 : 620.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ビアンキ

スクエアリュック

BLMM-04

グレー