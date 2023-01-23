『大光電機(DAIKO) アウトドアライト ランプ付 LED電球 4.2W(E17) 電球色 2700K DWP-37870 シルバー【お歳暮】』はヤフオクでから05月09日 04時 57分に出品され05月09日 04時 57分に終了予定です。即決価格は8,286円に設定されています。現在233件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

大光電機(DAIKO) アウトドアライト ランプ付 LED電球 4.2W(E17) 電球色 2700K DWP-37870 シルバー



【商品説明】

・サイズ:径125 出160mm

・材質:アルミダイカスト シルバー塗装・ガラス 消し塗装(内面白塗装)

・適合ランプ:LED電球 4.2W(E17) 電球色 2700K



【サイズ】

高さ : 18.50 cm

横幅 : 18.50 cm

奥行 : 24.00 cm

重量 : 2.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。