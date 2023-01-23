『サンワダイレクト 抜けにくい HDMIケーブル 20m 4K/30Hz 3D対応 ラッチ内蔵 ブラック 500-HDMI017-200【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 04時 15分に出品され03月23日 04時 15分に終了予定です。即決価格は8,286円に設定されています。現在27件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

サンワダイレクト 抜けにくい HDMIケーブル 20m 4K/30Hz 3D対応 ラッチ内蔵 ブラック 500-HDMI017-200



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 11.20 cm

横幅 : 22.00 cm

奥行 : 23.20 cm

重量 : 2.27 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。