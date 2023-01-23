『サンワダイレクト 抜けにくい HDMIケーブル 20m 4K/30Hz 3D対応 ラッチ内蔵 ブラック 500-HDMI017-200【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 04時 15分に出品され03月23日 04時 15分に終了予定です。即決価格は8,286円に設定されています。現在27件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
サンワダイレクト 抜けにくい HDMIケーブル 20m 4K/30Hz 3D対応 ラッチ内蔵 ブラック 500-HDMI017-200
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 11.20 cm
横幅 : 22.00 cm
奥行 : 23.20 cm
重量 : 2.27 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
5個セット サンワサプライ カテゴリ6UTPLANケーブル LA-Y6-15YX5
¥ 8285
5個セット サンワサプライ カテゴリ6UTPLANケーブル LA-Y6-15WX5
¥ 8285
5個セット サンワサプライ カテゴリ6UTPLANケーブル LA-Y6-15RX5
¥ 8285
5個セット サンワサプライ カテゴリ6UTPLANケーブル LA-Y6-15BKX5
¥ 8285
日本製線 高性能ギガビット伝送対応LANケーブル （Cat6) 100m巻(水色) 0.5 - 4P NSGDT6 (SB) (100)
¥ 8285
StarTech.com 4K対応ハイスピードHDMIケーブル 10m Ultra HD 4K x 2K オス/オス HDMM10M
¥ 8284
KC-DPMM1WX5
¥ 8284
KC-DVI-3SLX5
¥ 8284
サンワサプライ CAT7ウルトラフラットLANケーブル(10m、ホワイト) KB-FLU7-10W
¥ 8284
LINDY USB - シリアル(RS-485 D-Sub 9ピン) 変換ケーブル 1m (型番:42845)
¥ 8284
StarTech.com USB 2.0 アクティブ延長ケーブル 15m Type-A(オス) - Type-A(メス) USB2.0 リピ
¥ 8283
4.5 m DP/USB三本ケーブル USB給電タイプのPimax Vision 5K Super 8 K X VRヘッドセットに適用する
¥ 8283
国内正規品TetherTools テザーツールズ テザーブースト プロ USB-C コア コントローラー エクステンション ケーブル ブラッ
¥ 8283
audioquest JitterBug Full Metal JacketUSBノイズフィルター JitterBug FMJ
¥ 8283
三和電気計器 光リンク接続 KB-USB7
¥ 8283
FURUTECH GT2 USBケーブル A-Bタイプ 0.6m フルテック
¥ 8282
ホーリック イコライザー付き HDMIケーブル 20m ゴールド HDM200-593GD
¥ 8282
ホーリック イコライザー付き HDMIケーブル 20m ゴールド HDM200-593GD
¥ 8282
落札価格8286円
27 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！