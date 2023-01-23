『フットマッサージャー?フットバス 足湯 オールインワン フットスパ 救済のストレスは 疲労軽減 電気加熱マッサージ足湯 足浴機 保温フットバス 燻蒸【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 17時 10分に出品され03月30日 17時 10分に終了予定です。即決価格は8,285円に設定されています。現在391件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
色：ホワイト。
サイズ：約cm 46*36.5*40.8
容量：19L
重さ：約4.6KG
効率：500Ｗ
リモコンなしでアップグレード
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メーカー：中国製
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落札価格8285円
391 入札履歴
終了
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