『SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス ディーエフ 偏光レンズ モデル DF-0051 MBK マットブラック×マットブラック×【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 00時 39分に出品され03月08日 00時 39分に終了予定です。即決価格は8,285円に設定されています。現在140件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス ディーエフ 偏光レンズ モデル DF-0051 MBK マットブラック×マットブラック×



【商品説明】

・おすすめ用途 : スポーツ全般(特にフィッシング、アウトドア)

・サイズ(フロント外寸)高さ4.3cm 横幅14.9cm / 重さ26ｇ

・セット内容 : セミハードケース、取扱説明書

・フレーム素材 : ナイロン(プラスチック) / レンズ素材 ポリカーボネート(プラスチック)

・可視光線透過率 27%(晴天〜曇天向き) / 偏光度 97%以上

・日本製サングラス

・紫外線透過率 0.1%以下(UVカット99.9%以上)



【サイズ】

高さ : 6.30 cm

横幅 : 11.20 cm

奥行 : 18.40 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。