『テント生地売り(1mあたり)TEIJINサニーメイト?【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 14時 13分に出品され03月31日 14時 13分に終了予定です。即決価格は8,285円に設定されています。現在573件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
テント生地売り(1mあたり)TEIJINサニーメイト?
【商品説明】
・185cm幅
・UVカット
・フッ素防汚・防炎
・ポリエステル100%
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8285円
573 入札履歴
終了
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