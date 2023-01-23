『baby.e-sleep(ベビーイースリープ) 3WAYマルチクッション ムーミン サニーベージュ 0か月~【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 05時 49分に出品され03月26日 05時 49分に終了予定です。即決価格は8,285円に設定されています。現在852件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「baby.e-sleep(ベビーイースリープ)」より引用"



【商品名】

baby.e-sleep(ベビーイースリープ) 3WAYマルチクッション ムーミン サニーベージュ 0か月~



【商品説明】

・[商品サイズ] 長さ約135×幅約25×高さ約22cm

・[製造国] 日本

・ボリュームたっぷりのマルチクッション



【サイズ】

高さ : 27.00 cm

横幅 : 53.00 cm

奥行 : 66.00 cm

重量 : 1.33 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ベビー、キッズ、マタニティ

ベビーシート、チャイルドシート タグ baby.e-sleep(ベビーイースリープ)

3WAYマルチクッション

ムーミン

サニーベージュ

0か月~