『ホテルスタイル サテンストライプカバー アローサ(花柄刺繍入り) 掛布団カバー ダブルロングサイズ アイボリー HS23051-119【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 03時 30分に出品され03月29日 03時 30分に終了予定です。即決価格は8,285円に設定されています。現在203件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ホテルスタイル サテンストライプカバー アローサ(花柄刺繍入り) 掛布団カバー ダブルロングサイズ アイボリー HS23051-119



【商品説明】

・サイズ:190×210cm



【サイズ】

高さ : 5.90 cm

横幅 : 25.50 cm

奥行 : 27.80 cm

重量 : 1.14 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。