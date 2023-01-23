『フランスベッド 掛けふとんカバー ホワイト シングル 高級ホテルの心地よさホテルズセレクトウィレットストライプ 360005100【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月03日 23時 24分に出品され04月03日 23時 24分に終了予定です。即決価格は8,285円に設定されています。現在622件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

フランスベッド 掛けふとんカバー ホワイト シングル 高級ホテルの心地よさホテルズセレクトウィレットストライプ 360005100



【商品説明】

・サイズ:150×210

・素材:ポリエステル100%



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 35.00 cm

奥行 : 40.00 cm

重量 : 900.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。