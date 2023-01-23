『Switchview SV-3 Throw Lever (1.930 / 49 mm Diameter)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 17時 11分に出品され03月30日 17時 11分に終了予定です。即決価格は8,285円に設定されています。現在643件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Switchview SV-3 Throw Lever (1.930" / 49 mm Diameter)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 1.30 cm
横幅 : 10.50 cm
奥行 : 15.00 cm
重量 : 10.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8285円
643 入札履歴
終了
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