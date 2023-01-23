『StarTech.com USB 2.0 アクティブ延長ケーブル 15m Type-A(オス) - Type-A(メス) USB2.0 リピ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 14時 29分に出品され04月10日 14時 29分に終了予定です。即決価格は8,283円に設定されています。現在684件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
StarTech.com USB 2.0 アクティブ延長ケーブル 15m Type-A(オス) - Type-A(メス) USB2.0 リピ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.80 cm
横幅 : 21.40 cm
奥行 : 22.60 cm
重量 : 840.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8283円
684 入札履歴
終了
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