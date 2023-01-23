『ムートンラグ 一匹物 リアルファー 本革 羊毛皮 北欧 高密度 キャンプ ピースラグ ラグマット カーペット 60×90cm (ムーンストー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月09日 15時 17分に出品され04月09日 15時 17分に終了予定です。即決価格は8,283円に設定されています。現在66件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ムートンラグ 一匹物 リアルファー 本革 羊毛皮 北欧 高密度 キャンプ ピースラグ ラグマット カーペット 60×90cm (ムーンストー



【商品説明】

・水洗い不可



【サイズ】

高さ : 12.00 cm

横幅 : 25.00 cm

奥行 : 65.00 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。