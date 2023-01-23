『MURA 財布 メンズ 二つ折り財布 産地証明付き イタリアンレザー グリーン×ブラウン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 14時 58分に出品され03月19日 14時 58分に終了予定です。即決価格は8,283円に設定されています。現在615件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
外装：本革イタリアンレザー(ナッパレザー産地証明付き)/内装：マイクロファイバーPU(合皮) 長×横×厚み(マチ)：約11.9cm×9.6cm×2cm 重量：約80g ブラック×ブラウン/ブラウン×ブラウン/グリーン×ブラウン/ネイビー×ホワイト/グレー×ホワイト カードポケット×8/お札入れ×2/小銭入れ×1/フリーポケット×2
PELGIO スティングレー・エイ革の財布 黒色 ポリッシュ 二折
¥ 8283
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ムラ 財布 イタリアンレザー メンズ 二つ折り財布 スキミング防止 (ブラックｘブラウン)
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ムラ 財布 メンズ 二つ折り財布 産地証明付き イタリアンレザー (グリーン×ブラウン)
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Mandiva財布 メンズ レディース 長財布 本革 セパレート型 小銭入れ 大容量 ラウンドファスナー トップレザー (キャメル)
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落札価格8283円
615 入札履歴
終了
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