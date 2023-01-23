『4.5 m DP/USB三本ケーブル USB給電タイプのPimax Vision 5K Super 8 K X VRヘッドセットに適用する【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 13時 12分に出品され03月25日 13時 12分に終了予定です。即決価格は8,283円に設定されています。現在70件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

4.5 m DP/USB三本ケーブル USB給電タイプのPimax Vision 5K Super 8 K X VRヘッドセットに適用する



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.80 cm

横幅 : 23.90 cm

奥行 : 29.70 cm

重量 : 320.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。