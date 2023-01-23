『九桜 柔道 IJF・全日本柔道連盟認定柔道衣(新規格) L体 4L ズボンノミ JNEXP4L【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 15時 37分に出品され03月16日 15時 37分に終了予定です。即決価格は8,283円に設定されています。現在896件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
九桜 柔道 IJF・全日本柔道連盟認定柔道衣(新規格) L体 4L ズボンノミ JNEXP4L
【商品説明】
・サイズ:身長170~175cm、体重100~110kg、胸囲110~115cm
・使用許可大会:IJF主催国際大会
・原産国:中国号
・素材:綿100%
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 25.00 cm
奥行 : 33.00 cm
重量 : 650.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8283円
896 入札履歴
終了
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