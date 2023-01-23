『九桜 柔道 IJF・全日本柔道連盟認定柔道衣(新規格) L体 4L ズボンノミ JNEXP4L【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 15時 37分に出品され03月16日 15時 37分に終了予定です。即決価格は8,283円に設定されています。現在896件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

九桜 柔道 IJF・全日本柔道連盟認定柔道衣(新規格) L体 4L ズボンノミ JNEXP4L



【商品説明】

・サイズ:身長170~175cm、体重100~110kg、胸囲110~115cm

・使用許可大会:IJF主催国際大会

・原産国:中国号

・素材:綿100%



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 25.00 cm

奥行 : 33.00 cm

重量 : 650.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。