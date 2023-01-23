『「愛と青春の旅だち」タイプ メンズ シャツ XS【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月27日 14時 49分に出品され04月27日 14時 49分に終了予定です。即決価格は8,282円に設定されています。現在561件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 素材：ポリエステル65% コットン35% 両面柄プリント 洗濯可 パンツのウエストは紐で調節可能

カテゴリ ファッション

メンズファッション

トップス タグ 「愛と青春の旅だち」タイプ

メンズ

シャツ

XS