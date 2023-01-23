『Silver Stone M.2 NVMe SSD用 USBメモリ変換 20Gb/s対応 アルミニウム合金製高速エンクロージャー SST-M【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 01時 58分に出品され03月04日 01時 58分に終了予定です。即決価格は8,282円に設定されています。現在407件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Silver Stone M.2 NVMe SSD用 USBメモリ変換 20Gb/s対応 アルミニウム合金製高速エンクロージャー SST-M
【商品説明】
・NVM Express Base Specification Rev. 1.3c に準拠
・NVMe Error Reporting & Recovery に対応
・NVMe: SCSI Translation Reference Rev. 1.5 に対応
・PCI Express Base Specification Rev. 3.1a に準拠
・各種サイズのM.2 SSDに対応 (22x42mm， 22x60mm， 22x80mm)
【サイズ】
高さ : 4.20 cm
横幅 : 10.90 cm
奥行 : 15.20 cm
重量 : 150.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8282円
407 入札履歴
終了
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