『[コールマン] シールド35 (ダークブラウン)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 20時 12分に出品され03月25日 20時 12分に終了予定です。即決価格は8,282円に設定されています。現在174件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ：Free Size

表地: ポリエステル

非防水

ストラップの種類: ストラップなし

留め具の種類: ファスナー

タテ:50 cmX ヨコ:31 cmX マチ:18 cm

ファッション/バッグ・スーツケース/リュック・バックパック/タウンリュック・ビジネスリュック/メンズ

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ [コールマン]

シールド35

(ダークブラウン)