『ホーリック イコライザー付き HDMIケーブル 20m ゴールド HDM200-593GD【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 02時 49分に出品され03月26日 02時 49分に終了予定です。即決価格は8,282円に設定されています。現在72件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ホーリック イコライザー付き HDMIケーブル 20m ゴールド HDM200-593GD



【商品説明】

・イコライザーサイズ：W100 x 18 x 18 mm

・ケーブル直径：8mm

・ケーブル長：20m（INPUT側12m/OUTPUT側8m）

・コネクタサイズ：W20.3 x H11.5 x D47 mm

・コネクタ形状：HDMI標準コネクタ（タイプA/オス）-HDMI標準コネクタ（タイプA/オス）

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：



【サイズ】

高さ : 8.20 cm

横幅 : 24.20 cm

奥行 : 24.80 cm

重量 : 1.60 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。