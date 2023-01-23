『D-bike mini プラス レッド【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 07時 57分に出品され03月11日 07時 57分に終了予定です。即決価格は8,281円に設定されています。現在699件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

D-bike mini プラス レッド



【商品説明】

・乗車体重20kgまで

・地上からサドルまでの高さ225mmと255mmの2段階調節可能。

・地上からハンドルまでの高さ325mm

・対象年齢:1～3才未満

・身長目安:75～95cm



【サイズ】

高さ : 21.80 cm

横幅 : 35.80 cm

奥行 : 49.40 cm

重量 : 2.78 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。