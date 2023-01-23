『収納家具 DEALS-ディールズ- 引出付ガラスキャビネット / オシャレ カワイイ 収納 大容量 コンパクト 省スペース 木製 木目 リビング 収納家具【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月01日 10時 09分に出品され05月01日 10時 09分に終了予定です。即決価格は8,281円に設定されています。現在76件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品について】



収納家具【DEALS-ディールズ-】引出付ガラスキャビネット

サイズ：

外寸：（約）幅59x奥行き35x高さ88.5cm

※商品重量：(約)19.5kg

カラー：

ウォールナット ホワイトオーク

素材：

材質：パーチクルボード、MDF

表面加工：プリント化粧合板、PVC（エコファ）

・お客様組立商品です

・梱包サイズ：

(約)39x20x94cm（2.7才）

・梱包重量：(約)21kg





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